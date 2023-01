Prendersi cura degli altri è un istinto innato. Eppure paradossalmente questo istinto sembra venire meno nei confronti di noi stessi o di beni fondamentali. Per promuovere la cultura della protezione che ancora fatica a farsi strada, soprattutto tra i millennials, per la prima volta un gruppo bancario, Intesa Sanpaolo, ha utilizzato un esperimento sociale per lanciare una “call to action” con l’obiettivo di sensibilizzare proprio sul fronte della protezione.

sat/gsl