Monza, si finge collega della nipote e truffa un’anziana

Si finge una collega della nipote per rubarle tutti i contanti; denunciata dai Carabinieri di Monza truffatrice di un’anziana. Aveva incrociato l’ottantanovenne in mezzo alla strada, salutandola affettuosamente e offrendosi di portarle la spesa fino a casa per carpirne la fiducia. Tramite abili raggiri, le ha asportato tutti i contanti in suo possesso, circa 900 euro.

I fatti risalgono alla mattina del 23 dicembre scorso, quando la vittima, un’ottantanovenne di Villasanta, si era recata presso il vicino supermercato per fare la spesa. All’uscita, mentre tornava verso casa, l’anziana è stata avvicinata da una donna che, con tono amichevole, la salutava affettuosamente, sostenendo di conoscerla e di essere una collega della nipote, di cui citava nome e professione. Dopo qualche ulteriore minuto di conversazione in cui riusciva a carpire totalmente la fiducia della malcapitata, la truffatrice diceva di doverle consegnare un pregiato copriletto che le era stato ordinato dalla nipote, offrendosi quindi di accompagnarla a casa, portandole la spesa. Una volta avuto accesso nell’abitazione della pensionata, la truffatrice chiedeva il pagamento per la consegna del copriletto richiesto dalla nipote, ottenendo la somma di 200 euro in contanti. Nel consegnare ciò, tuttavia, l’anziana mostrava all’antagonista l’intera somma di denaro in suo possesso, pari a 900 euro che, con ulteriori raggiri, la malvivente riusciva ad arraffare, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria di casa. Fondamentali, per le indagini, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Villasanta, che hanno permesso ai Carabinieri di individuare la truffatrice nel momento in cui ha agganciato la vittima, mentre l’ha accompagnata a casa e, successivamente, quando si è data alla fuga a bordo di un veicolo. I Carabinieri della Stazione di Villasanta (MB), hanno denunciato la donna in stato di libertà. (ITALPRESS).