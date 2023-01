Energia, Sala: riduzione corse metropolitana è ipotesi allo studio

Il taglio delle corse della metro per far fronte al caro energia “è una ipotesi allo studio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del convegno “La paura della firma’ tra mito e realtà: riflessioni sulla Corte dei Conti e sulle sue funzioni”, in merito a possibili misure per sostenere le criticità di bilancio di ATM, società che gestisce il trasporto pubblico milanese. “Sono tutte ipotesi allo studio, spesso poi vengono semplificate”, ha spiegato Sala, “rimane il fatto che oggi abbiamo un costo insostenibile per il trasporto pubblico, i biglietti e gli abbonamenti coprono solo il 41% del costo, quindi il rischio tagli è anche legato alla nostra richiesta al governo di avere un intervento più significativo. I fondi che sono arrivati a Milano città, che ha investito molto sul trasporto pubblico, sono sempre stati in riduzione e così non va bene”. Il sindaco di Milano ha quindi aggiunto: “mi aspetto un aiuto dal governo. Spero che in corso d’opera arrivino un po’ di fondi”. (ITALPRESS).