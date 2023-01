Capodanno cinese, la festa all’Arco della Pace

Migliaia di persone hanno assistito ieri a Milano ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese: la manifestazione si è spostata da via Sarpi, cuore della Chinatown milanese, all’Arco della Pace. Con la danza del drago sono partiti i festeggiamenti per l’anno del Coniglio a cui hanno assistito migliaia di persone non solo della comunità cinese, anche più di quelle attese. “E’ un Capodanno che sancisce almeno dal punto di vista sociale e psicologico la fine della pandemia a Milano e in Italia” ha osservato Francesco Wu, che fa parte del direttivo di Confcommercio. “È un appuntamento fisso milanese, che è tornato ai livello del 2019 se non l’ha superato. È una festa talmente sentita dai cittadini che è diventata milanese, infatti la maggioranza della gente non aveva gli occhi a mandorla: Milano la sente propria e se n’è in qualche modo fatta propria e noi siamo contenti che sia così”.