Balloon Museum, 155 mila visitatori in un mese

Oltre 155 mila visitatori in meno di un mese. Sta riscuotendo un grande successo il Balloon Museum in via Tortona a Milano, con le installazioni di 18 artisti e collettivi internazionali. Nelle prime settimane di apertura sono stati venduti oltre 250.000 biglietti.

“Dopo il riconoscimento ufficiale dell’evento nell’edizione italiana e internazionale dei BEA Awards, siamo orgogliosi di aver ricevuto sostegno e calore da parte del pubblico milanese che sta dimostrando grande interesse verso la mostra” afferma Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Eventi.

L’ampio successo delle prime tre tappe di Balloon Museum ha portato gli organizzatori ad avviare un dialogo con interlocutori internazionali per esportare il format in altre città. È stata così confermata una nuova edizione a Londra, in programma per dicembre 2023, negli spazi di Old Billingsgate, storico complesso vittoriano situato nel cuore della City, lungo le rive del Tamigi.

A Milano il museo è aperto dal 23 dicembre fino al 12 febbraio negli spazi di Superstudio in via Tortona 27. A seguito delle esposizioni di Roma e Parigi, Balloon Museum presenta a Milano la mostra “Pop Air” – patrocinata dal Comune – con un nuovo allestimento dinamico che coinvolge, con le sue opere, un ambiente di oltre seimila metri quadrati, pensato per creare un dialogo emotivo con il pubblico.



“Pop Air” riflette sulle nuove espressioni e tecniche artistiche legate al mondo delle mostre

interattive, attraverso la promozione di opere inedite selezionate dal team

curatoriale di Balloon Museum, composto da professionisti operanti nel mondo dell’arte, dellacultura e della comunicazione.

L’aria è oggetto di indagine comune per gli artisti coinvolti: da elemento costruttivo e tangibile, vera e propria scultura dalla forma inaspettata e monumentale, ad atmosfera metafisica e sospesa, dal carattere nebuloso e impalpabile.

Ogni installazione inflatable, attraverso l’interazione con il fruitore, crea nuovi spazi di

socializzazione fisica, digitale e culturale. La persona è, infatti, al centro di un percorso

esperienziale che coinvolge i suoi sensi generando stupore, curiosità e riflessioni su tematiche della contemporaneità.

Soggetti dalle sembianze zoomorfe animano il percorso espositivo con tinte accese e forme anticonvenzionali e fuori scala.

La mostra è organizzata, inoltre, ponendo grande attenzione all’impatto ambientale.

I palloni sono con il lattice di gomma 100% naturale e biodegradabile.

Balloon Museum – Pop Air si configura così come un invito alla socializzazione, all’ironia e al

gioco, un omaggio all’arte di scolpire l’aria con opere inedite che coinvolgono il pubblico e con il quale si pongono in dialogo aperto.

POP AIR by Balloon Museum

23 dicembre 2022 – 12 febbraio 2023

Superstudio

via Tortona 27 Milano

balloonmuseum.world

IG @balloon_museum

FB @BalloonMuseumWorld

Ingresso su prenotazione: Balloon Museum Tickets

Biglietti

Infrasettimanale:

€ 18, intero

€ 14, ridotto (under 26, disabili, over 65)

€ 10, bambini (da 4 a 11 anni)

€ 50, family pack (2 adulti, 2 bambini)

Weekend e festivi:

€ 20, intero

€ 18, ridotto

€ 14, bambini

€ 60, family pack