Droga in bagno, sigilli a un bar di Monza

Nella mattinata odierna gli agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno eseguito il provvedimento di chiusura per 30 giorni nei confronti del bar “Baby Queen Monza” per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In particolare il 13 gennaio alle ore 23.15 nel corso di una attività di controllo, veniva rinvenuta all’interno del bagno, nascosto dietro un mobiletto, un pezzo di haschish dal peso di 26,66 grammi. Nella stessa data inoltre alcuni avventori presentavano al Comando Polizia Locale di Monza una denuncia per lesioni personali colpose per fatti accaduti all’interno del locale, il precedente 10 gennaio, quando l’accidentale caduta di un grande specchio causava agli stessi ferite lacero contuse agli arti ed una copiosa fuoriuscita ematica. Nell’occasione i gestori invece di adoperarsi per un tempestivo intervento sanitario, tentavano di sminuire la gravità dell’evento di fronte agli operatori del 118 intervenuti su chiamata dei feriti stessi, attribuendo falsamente le ferite ad una precedente lite tra gli stessi all’interno del locale. Nel corso di vari controlli svolti è emerso che il locale è ritrovo di persone pericolose e pregiudicate legate, in particolare, al mondo dello spaccio e del consumo di sostanza stupefacente ed è anche stato oggetto di sanzioni amministrative da parte della Polizia Locale di Monza il 15 novembre 2022 per mancata esposizione degli orari di apertura, per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, per la diffusione di musica all’esterno mediante cassa potente.

