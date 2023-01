Incidente stradale a Cinisello, muore un 29enne

Il giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali giovedì sera in via Gorki quando è stato investito da un'auto.

Incidente stradale mortale ieri sera a Cinisello Balsamo, nel milanese. Un uomo di 29 anni, di origini straniere, è stato investito in via Gorki mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E’ successo poco dopo le 21.30. Inutili i soccorsi per il 29enne, morto sul posto. Il conducente dell’auto, un ventenne, si è fermato per prestare i soccorsi, e poi è stato portato in ospedale a Cinisello dai sanitari del 118, in stato di choc. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia locale di Cinisello Balsamo.