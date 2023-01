ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo adottato in seno al Consiglio degli Affari esteri dell’Unione europea 3 pacchetti di sanzioni contro enti e individui, e stiamo lavorando ad un quarto pacchetto di sanzioni proprio per lanciare un messaggio di condanna”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite Affari esteri di Camera e Sentato, in merito alla situazione dei diritti umani in Iran.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).