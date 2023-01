San Siro, Salvini, diamo a Milano lo stadio che merita

“Superiamo i no e diamo finalmente al popolo del calcio e alla città di Milano lo stadio nuovo che si merita”: è l’invito del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che in un video è tornato a parlare di San Siro. “Milano – ha detto – non può più aspettare, non possiamo più perdere tempo dopo anni di chiacchiere, progetti, di riunioni bisogna riqualificare e dare nuova vita al quartiere San Siro e soprattutto dare alla città, ai tifosi e alle squadre uno stadio niovo, più moderno, più sicuro, più green, più europeo”. “Basta con i no – ha aggiunto il segretario della Lega – , occorre correre come stanno facendo tutte le altre grandi capitali europee anche perché ci sono dei privati disposti ad investire più di un miliardo di euro per arricchire, abbellire, modernizzare la nostra città. Quindi superiamo i no e diamo finalmente al popolo del calcio e alla città di Milano lo stadio nuovo che si merita”.