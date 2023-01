L’incredibile proposta del Domani

La categoria giornalistica sta facendo il peggio del suo peggio. E pretende di farlo senza essere punita. Stefano Feltri, direttore de Il Domani, ovvero il giornale di De Benedetti dopo l’addio al mondo Repubblica, ha lanciato uno dei suoi tanti appelli. Alcuni anche molto condivisibili, come quelli sui diritti. Ma questa volta no, perché il diritto che vorrebbe Feltri è quello all’impunità. In pratica il direttore del Domani vorrebbe levare il reato di diffamazione a mezzo stampa.

La motivazione è articolata, ma oltre a quella scontata che levare il reato di diffamazione di fatto vorrebbe dire avere una stampa non sotto il ricatto di cause legali (che è pure vero), quello che dice Feltri è che ormai ci sono account social più influenti dei giornali, che però rimangono “impuniti” qualunque cosa scrivano. E – questa la conclusione – allora lasciamo liberi tutti.

Un po’ come dire che visto che in Italia ci sono molti furti di scooter, bisognerebbe abolire il reato di furto per gli scooter

In effetti è un po’ come dire che visto che in Italia ci sono molti furti di scooter, bisognerebbe abolire il reato di furto per gli scooter. In fondo, non sarebbe meglio? Non si intaserebbero i tribunali, e le forze dell’ordine potrebbero dedicarsi – che ne so – a contrastare gli spacciatori. Il ragionamento fila fin quando non è il tuo motorino ad essere stato rubato. Esattamente come il ragionamento sulla diffamazione pare filare fin quando non ci sei finito tu sulla graticola.

