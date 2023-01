Incidenti lavoro: cade da otto metri, grave operaio

È accaduto all'interno della Streparava di Adro, nel Bresciano. L'uomo, 55 anni, ha riportato una serie di fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Un operaio è caduto da un’altezza di otto metri mentre stava lavorando in un capannone. È accaduto all’interno della Streparava di Adro, nel Bresciano. L’uomo, 55 anni, ha riportato una serie di fratture ma non sarebbe in pericolo di vita, stando alle prime ricostruzioni. A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi. Sul posto un’ambulanza con l’auto medica e l’elisoccorso. L’operaio è stato trasferito all’ospedale Civile. Oltre al personale di soccorso, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Asst Franciacorta per la ricostruzione della dinamica.