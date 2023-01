La nonna uccisa dal camion ha fatto da scudo al nipotino salvandolo

Avrebbe salvato il nipotino facendogli da scudo, accorgendosi all’ultimo momento, ma ormai troppo tardi, che stava per essere investita dal camion, Carla Viganò, questo il nome della nonna morta stamattina a Casatenovo (Lecco). La pensionata di 73 anni, residente nella zona, stava accompagnando il piccolo, di 8 anni, alla vicina scuola primaria. E’ tra l’altro su questa ipotesi che i carabinieri stanno lavorando, anche se il loro compito sarà soprattutto quello di accertare dinamica e cause dell’investimento mortale avvenuto tra la Provinciale 51 e via San Gaetano, nella frazione Rogoredo di Casatenovo, popoloso centro della Brianza lecchese. La nonna, mentre tentava di attraversare sulle strisce, è stata investita dalla parte laterale del camion proveniente dalla Spagna, il cui autista stava effettuando una manovra di svolta nella frazione. Niente da fare per la 73enne, anche se prontamente soccorsa per prima da un’infermiera appena smontata dal turno di lavoro. Illeso invece il nipotino, preso in consegna dagli altri soccorritori giunti sul posto, subito dopo l’incidente. La pensionata stava accompagnando a piedi il nipotino a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività.