Il 2023 inizia con il caldo anomalo

Temperature da 4 a 8 gradi sopra la media per il rinforzo dell’alta pressione sub tropicale.

L’anno più caldo di sempre in Italia (dall’inizio delle misurazioni) termina in piena sintonia con l’andamento che lo ha caratterizzato. Oggi infatti assistiamo ad un rinforzo del campo di alta pressione sub-tropicale e ad un ulteriore afflusso di aria mite, non solo in direzione dell’Italia, ma su tutta l’Europa centro-meridionale. Sul nostro Paese le temperature tra oggi e l’inizio del nuovo anno oscilleranno su valori di 4-8 gradi superiori alle medie del periodo. La stabilità atmosferica- affermano i meteorologi Meteo Expert – sarà accompagnata dalla presenza di nuvolosità bassa, foschie e aree nebbiose soprattutto sulle regioni Centro-Nord. Nella notte di Capodanno in generale non farà freddo e non vi saranno precipitazioni, fatto salvo per possibili pioviggini sulla Liguria e sulle aree di pianura del Nordovest.

Oggi cielo da nuvoloso a coperto su Liguria, pianura Padana centrale, settore dell’alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Lazio centro settentrionale. Deboli piogge o pioviggini su centro ed est della Liguria, in serata possibili anche sul sulla pianura padana occidentale. Schiarite sulle Alpi e sul Piemonte occidentale; in prevalenza soleggiato nel resto del Centro-Sud, salvo addensamenti temporanei sul settore tirrenico. Foschie dense e nebbie nelle ore più fredde sulla pianura padana orientale, nelle valli del Lazio e nel Salento.