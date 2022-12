Ritrovata sul Bernina La Pina, pastore maremmano scomparso quattro mesi fa

“La Pina ritrovata ci ha fatto il più bel regalo di Natale. Dopo quasi 4 mesi vissuti senza di lei. Da quando stavo per farla salire in auto per ripartire e tornare a casa dopo la gita in Valtellina per festeggiare in un ristorante di Valdidentro il compleanno di mia moglie Simona, geologa originaria della Puglia”. È il racconto di Antonio Schiavone, ingegnere residente a Milano, originario della Sicilia, al quale la sera di Natale è giunta inaspettata la telefonata del ritrovamento sul passo del Bernina, in Svizzera, del suo pastore maremmano femmina di 8 anni. Lo riferisce oggi il quotidiano “Il Giorno”. “Mi ha telefonato il maresciallo Angelo Fachin del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio, che l’ha riconosciuta mentre vagava lungo la strada. Con l’aiuto di sua moglie è riuscito a fermarla e a portarla nel piccolo paese di Isolaccia dove abita e mi ha subito chiamato. Si trovava a 50 km in linea d’aria dal luogo della scomparsa. Sarà un bel Capodanno con la Pina finalmente riabbracciata: in tutti questi mesi ha perso 25 chili, ora è debilitata ma è viva”.