Frontale in Valbrembana, morto un ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita in un violento scontro con un'altra auto. Ferite non gravi una mamma di 31 anni con la sua bambina di 2.

Dramma questa sera in Valbrembana, dove un ragazzo di 24 anni, Filippo Panzeri, è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un’altra vettura. L’incidente è avvenuto sulla strada statale all’ingresso del piccolo centro di Olmo al Brembo (Bergamo). Tre le persone coinvolte: il giovane di 24 anni, che viaggiava da solo in auto e che è morto sul colpo, mentre sull’altra auto c’erano una donna di 31 anni e la figlioletta di 2, che non hanno riportato ferite gravi e sono state portate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, tra cui l’elicottero, l’automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco di Zogno e i carabinieri di Branzi e Piazza Brembana.