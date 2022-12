Feste di Natale tra nebbie e cielo grigio al Nord

Al Nord nubi basse con foschie dense e locali nebbie sulla Pianura Padana e lungo la fascia costiera adriatica in parziale e solo temporanea attenuazione a metà giornata sulla val padana occidentale e sulle Venezie; precipitazioni anche moderate, ma nevose solo ad alta quota oltre i 2000 metri, in Valle d’Aosta e Alpi di confine del Piemonte centro-settentrionale; isolati e brevi fenomeni possibili anche sulle Alpi di confine di Lombardia e Alto Adige. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento e superiori alle medie del periodo. Massime pomeridiane intorno ai 10 gradi al Nord.

PREVISIONI PER SABATO 24 DICEMBRE

Nubi basse, foschie dense e locali nebbie sulla Pianura Padana e sulle coste dell’Adriatico settentrionale. Cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul centro-est della Liguria, sul versante tirrenico della Penisola e sulle Marche; nuvolosità variabile sulle Alpi con qualche residuo fenomeno al mattino sulla Valle d’Aosta; tempo prevalentemente soleggiato sulle Isole, sui settori del medio e basso Adriatico e dello Ionio. Possibili locali nebbie nel primo mattino anche tra bassa Toscana e Lazio e sulla Puglia meridionale. Temperature ovunque superiori alla norma e per lo più in lieve ulteriore aumento. Venti: da deboli a moderati occidentali sulla Sardegna, sul basso Ligure, sul basso Tirreno e sul canale di Sicilia; in prevalenza deboli altrove. Mari: mossi o molto mossi il basso Ligure, il mare di Sardegna e i canali delle Isole. Localmente mossi il basso Ionio ed il resto del Tirreno; calmi o poco mossi l’Adriatico e l’alto Ionio.

PREVISIONI PER DOMENICA 25 DICEMBRE

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata lungo le Alpi, nell’estremo Ponente ligure, in gran parte del Centro-Sud e nelle Isole; qualche iniziale addensamento in Campania e nella Calabria tirrenica tenderà successivamente a diradarsi; all’alba possibili banchi di nebbia nelle valli interne del Lazio. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori settentrionali delle Marche e della Toscana e la Liguria centro-orientale con qualche goccia di pioggia o pioviggine possibile tra pomeriggio e sera nel Levante e in Lunigiana. Cielo prevalentemente grigio in Val Padana e sull’alto Adriatico per la presenza di nubi basse, associate nelle ore più fredde anche a qualche foschia densa o locale nebbia. Temperature minime quasi ovunque sopra lo zero anche al Nord e intorno o sopra la soglia dei 10 gradi al Centro-Sud. Massime diffusamente oltre la norma, con valori leggermente sopra le medie anche nelle zone grigie del Nord e particolarmente miti invece in quelle soleggiate: punte di 16-20 gradi al Centro-Sud, anche oltre ai 20 nelle Isole.