Paradise Music, concerti di ghiaccio al Presena

Dal 5 gennaio al 25 marzo grandi nomi della musica italiana e artisti locali si esibiranno dal vivo all’interno della Paradice Arena, un teatro da 200 posti realizzato con il ghiaccio al Presena, in alta Valcamonica. Tra i concerti in programma, quelli dei Marlene Kuntz e di Irene Grandi.

Nel calore emanato dai suoni freddi c’è l’impatto emotivo di Paradice Music. Nella location – un teatro-igloo a 2.600 metri di quota sul Ghiacciaio Presena, tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia) – il suo incanto. Negli strumenti realizzati con il ghiaccio la sua tipicità. Un mix perfetto per una rassegna musicale unica nel suo genere che non mancherà di attirare l’attenzione e lo stupore degli appassionati di sonorità originali e scenari montani.

Dal 5 gennaio al 25 marzo grandi nomi della musica italiana e artisti locali si esibiranno dal vivo all’interno della Paradice Arena. La sua peculiarità? È un teatro da 200 posti realizzato con il ghiaccio. Stesso approccio utilizzato per gli strumenti che la Paradice Band – guidata dal musicista Roberto Marzucchi – utilizzerà durante i concerti: chitarre, bassi, viole, corni, ukulele, giusto per citarne alcuni. Vere e proprie opere d’arte in grado di regalare spettacolari effetti visivi oltreché acustici, create dalle sapienti mani di Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli.

Tre mesi di concerti

Per quasi tre mesi, il ricchissimo calendario del Paradice Music – organizzato da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing – prevede due appuntamenti settimanali: quelli del giovedì saranno animati dalla Paradice Band, che accompagnerà il pubblico proponendo ogni volta un genere differente (dagli anni ’60 ai ‘90, con omaggi ad hoc a Beatles, Bob Marley, Queen, Franco Battiato, AC/DC). Con gli speciali strumenti di ghiaccio, ovviamente.

In quelli del sabato si alterneranno artisti e gruppi di assoluto rilievo, in una continua successione (e contaminazione) di pop, rock, classica, indie, swing, folk e reggae. Tra gli ospiti più attesi, i Marlene Kuntz che si esibiranno sabato 11 febbraio, e Irene Grandi il 18 febbraio. E poi ancora: Don Diego Trio (gruppo che si rifà alla Ameripolitan Music, originale sì ma strettamente legata alla tradizione americana) il 7 gennaio; Surfer Joe (tra i principali esponenti della musica surf moderna) l’11 marzo; Rebel Rootz (eclettica band di ispirazione reggae) il 25 marzo.

Tra l’altro, la musica non sarà l’unica protagonista. Durante la kermesse, infatti, nel vicino rifugio Passo Paradiso si terranno sei cene ad alta quota: dopo il concerto delle 18 del sabato si potranno assaggiare le eccellenze gastronomiche di Trentino e Lombardia, con vista sul ghiacciaio. Un’allettante opportunità per rendere ancora più unica l’esperienza sul Presena. Gli appuntamenti sono in programma il 7 e 28 gennaio, l’11 e 25 febbraio, l’11 e 18 marzo. Due di questi vedranno protagonisti affermati chef stellati, che prepareranno raffinate cene gourmet: l’11 febbraio toccherà a Fabio Cordella, del ristorante “La Veranda del Color” di Bardolino (Verona), mentre l’11 marzo sarà la volta di Sara Preceruti, del ristorante “Acquada” di Milano.

Tutte le info sono consultabili qui:

https://www.pontedilegnotonale.com/it/i-festival-del-ghiaccio-e-dell-acqua/#paradice-music