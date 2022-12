Moratti: Trenord inefficiente, mettere a gara il servizio

In un’intervista a Fanpage.it Letizia Moratti, candidata con la lista civica che porta il suo nome e sostenuta dalTerzo polo alle regionali in Lombardia, si dichiara pronta a superare Trenord e fare una gara d’appalto per assegnare la gestione del trasporto pubblico locale. E sulla sanità promette un maggiore controllo della regione sulle strutture private convenzionate. “La sanità ospedaliera lombarda è sicuramente di ottimo livello. E non lo dico io, ma le classifiche internazionali. C’è, però, un altro tema ed è quello delle richieste che la Regione deve fare al settore privato accreditato, che è stato lasciato un pochino troppo libero di decidere dove fare gli investimenti e quali prestazioni erogare. Regione Lombardia deve riprendere, e io ho iniziato a farlo ma è solo un inizio, in mano la gestione di questo settore e deve indirizzare le strutture private accreditate là dove serve per il pubblico. “Ci sono, poi, altri ambiti che io ho potuto vedere dall’interno, anche se non erano così strettamente collegati a quello che era il mio impegno. Sicuramente il tema dei trasporti, soprattutto per i pendolari, è un problema gestito con forti inefficienze. Il mio obiettivo è quello di mettere a gara il trasporto pubblico, perché sono andata a vedere in Germania e in Francia, dove l’hanno fatto, e il servizio è migliorato”. E sull’ipotesi di una centrale nucleare in Lombardia risponde a Fontana: “La costruzione di una centrale nucleare, se decisa adesso, si completa nel 2040, quindi mi sembra al di fuori di quelli che sono i tempi di una legislatura. Io credo che si debba continuare a investire nella ricerca, ma ritengo che sia molto più importante lavorare su tutto quello che riguarda l’efficientamento energetico e le rinnovabili, con soluzioni innovative che già esistono e che non vengono applicate”.