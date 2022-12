Natale, sequestrati oltre 310 mila prodotti non sicuri in Brianza

Sono oltre 310 mila i prodotti non sicuri per la salute dei consumatori o con marchio contraffatto sottoposti a sequestro dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, in vista delle festività natalizie, ai fini del contrasto all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. Il piano d’azione è stato sviluppato nei giorni scorsi dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria, del Gruppo di Monza e della Compagnia di Seregno che hanno eseguito controlli presso operatori commerciali di Lissone, Agrate Brianza e Giussano, trovando stoccati nei magazzini circa 238 mila addobbi natalizi (palline da albero e decorazioni di Natale, candele, biglietti augurali), oltre 64mila giocattoli, costumi e cappellini da Babbo Natale per bambini, nonché migliaia di prodotti di cancelleria, bigiotteria, per la persona e per la casa, risultati privi della marchiatura “CE”,

mancanti delle indicazioni in ordine ai dati relativi all’importatore/distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose, con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni.

Le centinaia di migliaia di prodotti commercializzati sono state immediatamente sottoposte a sequestro in via amministrativa e i legali rappresentanti di due imprese sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione di sanzioni amministrative di cospicua entità.

Inoltre, in un magazzino di Agrate Brianza sono stati trovati circa 1.700 profumatori per auto contraffatti, riproducendo la foggia ed i segni distintivi registrati del noto marchio “Arbre Magique”, 7.600 articoli – lampadine LED per automobili, giocattoli, gps tracker ed autoradio (recanti il marchio “CE” illecitamente apposto), con conseguente sequestro della merce e denuncia dell’amministratore dell’impresa alla Procuradi Monza per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode in commercio e ricettazione.