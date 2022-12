Ultimo brindisi natalizio della legislatura questa mattina al Pirellone. Nella pausa dei lavori il presidente dell’Aula Alessandro Fermi e i componenti dell’Ufficio di presidenza hanno salutato la stampa e fatto un breve bilancio del lavoro svolto. “Sono stati 5 anni in cui mi sono trovato a lavorare con persone oneste intellettualmente, abbiamo lavorato bene – ha detto Fermi -. Abbiamo riaperto il Palazzo dopo il buio pandemia e lo abbiamo mantenuto attivo anche durante pandemia, ricordo ad esempio i Consigli regionali all’auditorium Gaber e poi le misure come i divisori in plexiglass messi in Aula consiliare”. “Doveva essere la legislatura dell’autonomia e stata un po’ della pandemia – ha aggiunto – Ma chiudiamo proprio parlando ancora di autonomia, che resta tema centrale”, con l’audizione del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli intervenuto stamane in Commissione. Il giudizio sul lavoro svolto è stato condiviso anche dai vice presidenti Carlo Borghetti (PD) e Francesca Brianza (Lega) e dal consigliere segretario Dario Violi (M5S). Non era presente al brindisi l’altro consigliere segretario, Giovanni Malanchini (Lega).