Conte, serve un confronto su Majorino

Sembrava cosa fatta e invece...il leader Cinque stelle, dopo il si degli iscritti M5s all'accordo con il Pd sul programma per le Regionali, dice che serve un confronto sul candidato.

“Ho sempre detto che per la Lombardia la questione del candidato andava accantonata rispetto al programma: adesso che abbiamo definito e votato il programma, all’ordine del giorno ci sarà anche la questione del candidato” e su questo ” ci confronteremo”. Così il leader M5s Giuseppe Conte, intercettato dall’ANSA al termine di un incontro con una delegazione dei Verdi europei. “Nel Lazio – ha quindi aggiunto – dobbiamo essere molto oculati: è importante scegliere un interprete che possa essere all’altezza di un programma ambizioso”. Dopo il referendum tra gli iscritti lombardi al M5s, che venerdì scorso avevano approvato con il 64% dei voti l’accordo sui punti del programma condivisi con il Pd, Giuseppe Conte aveva espresso cautela sul nome del candidato presidente, Pierfrancesco Majorino. Conte, alla luce delle notizie sul Qatargate, vuole rassicurazioni sul candidato del Pd, in carica come europarlamentare.