Sarà inaugurata oggi a Comola prima edizione del “Battello di Babbo Natale”, iniziativa di Gestione Navigazione Laghi. L’appuntamento è alle 15 presso il pontile funicolare di viale Geno a Como, dove la nave rimarrà ormeggiata per tutto il weekend, pronta per essere visitata dai piccoli ospiti. Per chi volesse unire alla magia del Natale la navigazione sullo splendido lago, alle 17 il battello salperà per due crociere di circa un’ora, aperte a tutte le famiglie.

Le bambine e i bambini sulla motonave Orione completamente allestita a tema

avranno la possibilità di vivere un percorso di giochi e magia, al termine del quale

potranno incontrare Babbo Natale, scrivere e imbucare le letterine e farsi fotografare

insieme a lui in un vero e proprio set fotografico. A bordo, inoltre, potranno

incontrare gli elfi, partecipare a numerose attività e laboratori e fare merenda tutti insieme. “Le festività natalizie rappresentano un momento speciale per le famiglie, in particolare per i più piccoli – commenta Donato Liguori, Gestore Governativo dell’Ente –. Per questo, come parte integrante del tessuto sociale dei territori lacustri, vogliamo contribuire a regalare, a grandi e piccini, le atmosfere più emozionanti, arricchendo con le nostre iniziative l’offerta territoriale. Un modo per supportare le attività locali, contribuendo a rendere il lago di Como, e gli altri sui quali siamo attivi con crociere di fine anno, eventi dedicati e trasporto pubblico, mete turistiche di rilievo.”

L’ingresso alla nave ormeggiata e le attività a bordo sono gratuiti. Le crociere, invece,

hanno un costo di 10 euro per gli adulti, mentre i bambini fino agli 11 anni non pagano.