Lombardia: Moratti, le cambierò volto come a Milano con Expo

Lo ha detto Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo polo, ospite a Sky TG24 Live in Bergamo.

In Lombardia “c’è tanto da migliorare e credo di saperlo fare”, visto che “ho cambiato volto di Milano con Expo. Voglio impegnarmi affinché ci sia lo stesso risultato in Lombardia”. Così Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia, con la lista “Letizia Moratti Presidente” con il sostegno del Terzo polo, ospite a Sky TG24 Live in Bergamo. “Tutto quello che si vede a Milano è frutto di un lavoro e di un impegno che mi ha visto combattere per la mia città – ha aggiunto – portando investimenti e cambiamenti anche visibili. La città è diventata una metà turistica”. Secondo Moratti, la Lombardia “ha le possibilità, ma non c’è l’impegno della Regione e del presidente nell’essere ai tavoli che contano”.