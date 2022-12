Natale in Certosa District

Sabato 17 e domenica 18 dicembre tra le 10 e le 18 Piazza Cacciatori delle

Alpi, presso il “Certosa District” di Milano, si animerà con carretti di zucchero filato, cioccolata calda, crêpe e caramelle, laboratori creativi, letture animate e momenti musicali, una fotocabina per scattare fotografie, decorarle e comporre pacchetti natalizi.

Le attività sono gratuite e aperte a tutti. Un weekend di appuntamenti all’insegna delle feste e della creatività. Verranno offerti cioccolata calda, crêpe, caramelle e zucchero filato e si potrà partecipare liberamente e gratuitamente a laboratori creativi, letture animate e momenti di intrattenimento musicale. Inoltre, sarà presente una fotocabina per scattare fotografie, decorarle e creare il proprio pacchetto personalizzato. Fulcro dell’evento – rivolto soprattutto a bambini e famiglie, in un fine settimana di aggregazione, gioia e condivisione – sarà Piazza Cacciatori delle Alpi e alcuni spazi a breve distanza in via Brunetti e in via Varesina, messi a disposizione dall’organizzatore, RealStep.

Ecco il programma

Sabato 17 dicembre

– In Piazza Cacciatori delle Alpi, tra le 10.00 e le 18.00, quattro carretti offriranno cioccolata

calda, crêpe, caramelle e zucchero filato.

– Sempre nella piazza, tra le 10.00 e le 18.00, l’attrice Carolina Nardino intratterrà i bambini

con una performance di letture animate sotto un gazebo, raccontando loro storie natalizie

e festive in generale.

– In Via Brunetti proprio di fronte alla piazza, tra le 10.00 e le 18.00 si terrà un laboratorio

creativo (gratuito e a partecipazione libera) a tema natalizio, organizzato da Manuela

Martinoli. Utilizzando anche materiali di riciclo, sarà possibile fare lavori di pittura,

decorazione di palline e stelle natalizie, decorazioni per l’albero di Natale, collage, ecc

– In via Varesina, a 50 metri dalla piazza verrà posizionata una fotocabina, con macchina

fotografica automatica, dove sarà possibile scattarsi una o più fotografie. A seguire, chi

vorrà potrà incollare la foto su un cartoncino, confezionare un pacchetto regalo per amici e/o genitori, i più piccoli verranno inoltre aiutati a decorare il proprio ritratto.

Domenica 18 dicembre

– Anche la domenica, in Piazza Cacciatori delle Alpi tra le 10.00 e le 18.00, quattro carretti

offriranno cioccolata calda, crêpe, caramelle e zucchero filato.

– Sempre nella piazza, tra le 11.30 e le 13.00, un intrattenimento musicale fatto dai bambini e per i bambini – e non solo! – avrà luogo sotto il gazebo principale.

– In Via Brunetti e in via Varesina avranno nuovamente luogo gli stessi laboratori previsti per il sabato.

Tutti gli appuntamenti saranno ad entrata e a partecipazione libera e gratuita. E’ tuttavia

consigliata la prenotazione alla mail: info@certosadistrict.com