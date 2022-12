Medico morto, il cordoglio di Fontana e Bertolaso

“Apprendo con grande dolore la notizia della morte del dottor Giorgio Falcetto, il medico selvaggiamente aggredito davanti all’ospedale di San Donato Milanese. Esprimo il cordoglio e la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e dei lombardi ai suoi familiari e ai suoi cari. Una preghiera per il dottor Giorgio”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota diffusa ieri in serata.

Interviene anche l’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso: “Un altro collega, un uomo buono, appassionato del proprio lavoro, entusiasta di sentirsi utile per gli altri, paga con la vita questa sua dedizione – scrive Bertolaso sui social – Difficile credere che si sia trattato di un episodio improvviso, di una banale lite, più logico abbinare il suo lavoro al gesto di uno squilibrato che in lui ha riconosciuto quel rappresentante della classe medica che avrebbe cercato di curarlo tempo prima. Quando finirà questa violenza? Quando il nostro personale sanitario potrà finalmente dare il meglio di se stesso senza patemi d’animo e timori addirittura per la propria incolumità? Grazie Giorgio, sei un esempio e non getteremo il tuo sacrificio nel dimenticatoio”.