Trasporti: Regione Piemonte, Trenord migliori il servizio

“Come Regione abbiamo attenzionato il gestore Trenord affinché migliori il più possibile il servizio. Nel frattempo abbiamo inserito nel nuovo Contratto di Servizio con Trenitalia una coppia ulteriore Asti-Milano in esercizio già da settembre e che ha tra le sue fermate Alessandria. Ricordo infine che da settembre 2023, rispetto ai collegamenti con la Lombardia, verrà riaperta la tratta Casale – Mortara”. Così l’assessore regionale piemontese ai Trasporti, Marco Gabusi, ha risposto al consigliere M5s Sean Sacco, che si è fatto portavoce delle segnalazioni dei pendolari sui ritardi e le “improvvise cancellazioni” sulla linea Alessandria-Mortara-Milano. Secondo i dati forniti da Sacco, da luglio 2021 a novembre 2022, sono stati soppressi 1299 treni; nel solo mese di novembre su un totale di 1350 treni 45 sono stati soppressi e 444 hanno riportato un ritardo superiore ai 5 minuti. La linea Alessandria-Mortara pur rientrando nel contratto di servizio della Regione Lombardia, ha valenza strategica per il territorio piemontese, in quanto prevalentemente frequentata da pendolari e studenti che a luglio 2021 si sono riuniti in comitati spontanei per richiedere un confronto con Trenord e Regione Lombardia. “Dall’assessore abbiamo ricevuto risposte evasive – ha replicato Sacco – nonostante la gravità della situazione. I numeri segnalati dai pendolari sui disservizi sono allarmanti e non vanno presi sotto gamba, al contrario evidenziano quanto siano urgenti azioni serie e concrete”.