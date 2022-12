E’ stato inaugurato davanti alla stazione Centrale di Milano, con la classica accensione dell’albero, il villaggio di Natale Senstation On Ice, progetto voluto da Grandi Stazione Retail, con la partecipazione di Regione Calabria. Un abete di 18 metri, con luci al led a basso consumo, un percorso ghiacciato di 1.300 metri quadri, in piazza Duca D’Aosta, hanno accolto il numeroso pubblico. “Questo progetto incarna lo spirito festivo collegato ai paesaggi nordici tipici del Natale – ha affermato Erica Iop, CEO di AADV Entertainment che ha ideato il villaggio –. La pista di pattinaggio più grande della Lombardia e, grazie al suo percorso, anche la più estesa d’Italia, oltre la casetta di Babbo Natale e ovviamente l’albero, simbolo del Natale per eccellenza”.

“Senstation On Ice vuole essere anche un progetto di riqualificazione urbana e sociale del territorio per favorire la fruizione dei cittadini, delle famiglie, dei giovani di luoghi di cui oggi possono riappropriarsi in sicurezza e con divertimento – ha dichiarato Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail -. La partecipazione, in qualità di main sponsor della Regione Calabria con il claim Straordinaria Calabria, sottolinea la trasversalità del progetto anche per la promozione turistica italiana che, proprio grazie alle stazioni ed ai treni, giunge in tutte nelle città del nostro Paese”.

Il villaggio Senstation On Ice, ideato e realizzato da AADV Entertainment, è aperto tutti i giorni fino all’8 gennaio con accesso gratuito, ma con la possibilità di poter noleggiare i pattini (a pagamento) per chi ne fosse sprovvisto. Per tutti coloro che usufruiranno delle attrazioni del Senstation On Ice sono previste anche degustazioni gratuite, fino ad esaurimento posti. Le date delle degustazioni dei prodotti tipici di Calabria a cura di Unione regionale cuochi Calabria, sono: 7/8/9/10/17/18/19 e 20 dicembre e 6 e 7 gennaio nel pomeriggio.