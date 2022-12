Con l’approssimarsi delle festività natalizie, i militari della Guardia di Finanza hanno operato diversi interventi per intercettare ed eliminare dal mercato le merci che possono risultare pericolose per la salute dei consumatori o contraffatte.

Le Fiamme Gialle milanesi hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali nel capoluogo e in provincia.

Nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro complessivamente oltre 1 milione di prodotti di varia natura, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi già immessi in

commercio. Fra la merce sequestrata, figurano oltre 580 mila luminarie per addobbi natalizi

e 1.600 statuine da presepe prive di etichette.

Complessivamente sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 15 esercenti interessati dai

controlli, per i reati di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e per “introduzione

nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. Sono state poi comminate 23 sanzioni

per violazione del codice del consumo.