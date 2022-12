Sanità: Moratti, in 2 anni non si rimedia a 20 di non governo

Letizia Moratti, ex vicepresidente della Lombardia ora candidata a governare la Regione con la lista a suo nome e con il Terzo Polo, ha rivendicato, parlando ad Espansione Tv, quanto ha fatto per la sanità nei due anni in cui è stata assessore al Welfare.

“In due anni non si può rimediare a 20 anni di non governo”: Letizia Moratti, ex vicepresidente della Lombardia ora candidata a governare la Regione con la lista a suo nome e con il Terzo Polo, ha rivendicato, parlando ad Espansione Tv, quanto ha fatto per la sanità nei due anni in cui è stata assessore al Welfare. Fra quanto, ha elencato, ci sono i provvedimenti per le liste d’attesa su cui “prima non c’era nessun monitoraggio” e lei ha istituito non solo questo ma anche l’introduzione del taglio dei rimborsi per chi non rispetta i tempi; il lavoro per costruire la medicina del territorio con le case della salute, a quello per le vaccinazioni anticovid con il passaggio della gestione da Aria a Poste. Ancora c’è da fare ma “in due anni non si può rimediare a 20 anni di non governo”.

“Corro per vincere al di là delle alleanze”: Letizia Moratti, candidata presidente della Lombardia con la lista civica a suo nome e del Terzo Polo a Espansione Tv ha spiegato il suo obiettivo, che ci sia o meno un’apertura del Pd. “In un momento così difficile – ha aggiunto – in cui servono risposte rapide, i partiti fanno più fatica a darle. Le liste civiche sono meno ingabbiate” in “schemi che mi sembrano superati”.