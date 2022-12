Fuoriluogo Festival, teatro diffuso al Giambellino

Il 3 e 4 dicembre si svolgerà Fuoriluogo, il primo festival di teatro diffuso nel quartiere Giambellino Lorenteggio con 38 eventi, tra spettacoli e laboratori per adulti e bambini, in 24 luoghi diversi. Il teatro di qualità entra in ogni luogo del quartiere: dal fioraio, dal parrucchiere, al bar, in libreria, nel laboratorio di ceramica, dal pasticcere, negli studi dei professionisti, nel centro yoga e in molti altri spazi.

Ospiti di Fuoriluogo Festival protagonisti d’eccezione, come Claudio Morici, finalista Italia’s Got Talents e spesso ospite in programmi televisivi cult come Propaganda Live, che interpreterà il suo “Racconti da camera”; Riccardo Goretti, uno dei migliori attori della sua generazione, nel monologo “Riccardo legge Goretti”; Gaspare Balsamo, uno dei maggiori esponenti del contu siciliano, allievo di Mimmo Cuticchio, metterà in scena “Ciclopu”; e poi diversi spettacoli che hanno ricevuto importanti premi della scena nazionale, come “Primi passi sulla Luna” di e con Andrea Cosentino, premio UBU 2018, “Cucinar ramingo” di e con Giancarlo Bloise e “Bim Bum Bang!” di e con Elena Vanni, a entrambi gli spettacoli è stato assegnato il premio Dante Cappelletti.

Per l’inaugurazione del festival, in esclusiva, venerdì 2 dicembre va in scena “Freschibuffi”, il nuovo spettacolo di Claudio Morici e Ivan Talarico, che ha debuttato all’Auditorium di Roma, l’unica data disponibile a Milano. Lo spettacolo va in scena in una casa privata bellissima, aperta solo per la serata di inaugurazione, durante la quale si creerà un’atmosfera di intimità, si potrà chiacchierare con gli attori e sarà servito uno squisito buffet di mare. Questa opportunità è offerta solo ai sostenitori del festival che effettuano una donazione da 50 euro al link https://teatroxcasa.it/fuoriluogofestival.

In “Freschibuffi” Morici e Talarico raccontano la loro storia artistica e personale: dalle prime collaborazioni sporadiche fino agli spettacoli comici a due, finalizzati a sconfiggere apatie pubbliche e depressioni private. Sul palco si alternano brevi gag, letture, canzoni. Si parla di coppie felici di non amarsi, “intelligenza artificiosa”, tasse al 30% sulle frasi belle, bancomat in contatto con gli Ufo ed escatologia del pesce in scatola. Il tutto per scoprire insieme quanto ridere, riflettere e sopravvivere parlino la stessa strana lingua.

“L’obiettivo del festival è duplice – spiega il direttore artistico, Raimondo Brandi -: da una parte proporre un’offerta culturale elevata e di accesso semplicissimo in un quartiere dove scarseggia. Dall’altra far incontrare le persone in modo informale in spazi ospitali, che per l’occasione sono aperti a tutti e tutte. Il quartiere si è messo in rete per organizzare insieme una festa che sicuramente farà crescere nuove relazioni umane e professionali, nuove idee, nuove economie”.

Per assistere a ciascuno spettacolo viene richiesto un contributo di 5 euro comprensivo di un piccolo buffet offerto dallo spazio ospitante.

Il Fuoriluogo Festival è un evento Family Friendly: per favorire i genitori che desiderano assistere agli spettacoli del festival il Trillino Selvaggio e la Libreria Fiordifiaba, dalle 16 alle 21, organizzano attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni. Il contributo richiesto per ciascun partecipante è pari a 10, comprensivo di una piccola merenda. Per usufruire di questa opportunità è necessaria la prenotazione sul sito, fino a esaurimento posti.

FuoriLuogo Festival, che si inserisce nella programmazione di “Milano è Viva”, finanziato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano, organizzato da Teatroxcasa con Trillino Selvaggio, Accademia di Comunicazione, Libreria Fiordifiaba, Libreria Cafe Gogol & Company, Conserva.Mi.

Fuoriluogo Festival ha attivato un crowdfunding per tutte le spettatrici e tutti gli spettatori che desiderano contribuire alla realizzazione del festival e assistere all’evento segreto che inaugura il festival venerdì 2 dicembre.

Per scoprire il programma e donare > https://teatroxcasa.it/fuoriluogofestival