Bombe della II Guerra, domenica chiuso tratto della Est di Milano

Per permettere la bonifica di tre ordigni bellici che sono stati trovati nell’area ex Innocenti in via Rubattino, domenica prossima dalle 8.30 alle 15 sarà chiuso il tratto della tangenziale Est di Milano fra le uscite di Linate/Forlanini e Lambrate/Segrate. Sarà vietato anche l’ingresso sulla tangenziale Est dalle autostrade. Per chi arriva dall’A1, il traffico viene dirottato sulla tangenziale Ovest, in alternativa è possibile prendere la Teem, la tangenziale est esterna. Per chi arriva da Torino dalla A4 saranno chiusi gli svincoli per il collegamento con la tangenziale Nord e con la Tangenziale Est. l traffico potrà uscire allo svincolo precedente Cinisello Balsamo / Sesto San Giovanni o in alternativa proseguire in direzione Venezia per il successivo ingresso della Teem. Sarà chiuso al traffico il casello di Agrate Brianza in uscita dalla medesima carreggiata est (direzione Venezia). Per le provenienze da Venezia (carreggiata ovest) verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione con la Tangenziale Est, l’itinerario alternativo consigliato prevede l’uso della Teem. Per chi arriva dall’Autolaghi sulla A8 e A9 sarà chiuso al traffico il bivio tangenziale Ovest-A1 in direzione A1 Milano / Tangenziale Est. Il percorso alternativo consigliato prevede l’uscita allo svincolo precedente SP412 Val Tidone in direzione Milano Vigentina e l’ingesso sulla tangeziale Est utilizzando la viabilità ordinaria. In alternativa, il traffico dovrà proseguire in direzione A1 Bologna per il successivo ingresso in Teem. Per chi arriva dalla A7, la Milano-Serravalle, ed è diretto verso A4/Tangenziale Est l’itinerario alternativo consigliato è con deviazione sulla A21 in direzione Piacenza, il proseguimento in A1 direzione Milano per il successivo ingresso nella tangenziale Est esterna.