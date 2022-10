Meloni blasta Serracchiani e Conte

Come è noto Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso (anzi, comprese le repliche i suoi discorsi) alla Camera, e nel secondo round oggi al Senato. E’ stato scritto di tutto, generalmente positivamente, sulle parole della premier. Bisogna diffidare dalle recensioni positive, però. I discorsi alla Camera e quello al Senato sono sempre fantastici. Non ricordo un premier che abbia fatto un brutto discorso. Dall’istante in cui diventano presidenti del consiglio lavorano a quel discorso, che è inclusivo, inattaccabile, blindato.

Giudicare un premier dal primo discorso per ottenere la fiducia è stupido come giudicare un ristorante dal design del piatto vuoto.

Si possono giudicare, eccome, i discorsi dei leader delle opposizioni

Tuttavia si possono giudicare, eccome, i discorsi dei leader delle opposizioni. E in particolare oggi c’è da registrare l’incredibile tenacia di Debora Serracchiani. Tenacia nel senso che è tenace nell’andarsi a scontrare con un punto ineludibile: la prima premier donna l’ha espressa il partito più a destra di tutti.

E che cosa fa la Serracchiani? Dice che la Meloni vuole la donna un passo dietro l’uomo. E la Meloni la blasta: “Mi guardi. Le pare che io stia un passo dietro gli uomini?”.

