La coppa del mondo skialp a Ponte di Legno

Lo sci alpinismo a Pontedilegno-Tonale (Bs) è di casa. Venerdì 16 e domenica 18 dicembre, infatti, per la terza volta si terrà la Coppa del Mondo di skialp ISMF, disciplina che da poco è stata inserita nel programma olimpico dei Giochi di Milano – Cortina 2026. Si disputeranno due gare, la sprint che fa parte del calendario a cinque cerchi, in versione serale nello stadio innevato che verrà allestito per l’occasione proprio nel centro di Ponte di Legno, quindi la domenica andrà in scena la prova individual, con il tracciato che si svilupperà sul ghiacciaio Presena.

Si tratta di un evento che vedrà al via tutti i più forti atleti al mondo specialisti sia delle gare brevi, sia su lunga distanza e in particolar modo gli atleti italiani da sempre protagonisti in questa specialità come il neo campione del mondo Michele Boscacci, come Robert Antonioli, Matteo Eydallin e pure l’atleta di casa Davide Magnini.

A fine stagione tornerà poi l’ottava edizione dell’Adamello Ski Raid, una sfida storica per gli appassionati di sci alpinismo nella formula a squadre con due atleti, che si aiutano, si stimolano e si rendono autori di prestazioni straordinarie. La data da cerchiare in rosso è quella di sabato 25 marzo per una sfida che partirà al sorgere dell’alba (ore 5.30) e che avrà validità anche come prova del prestigioso circuito internazionale La Grande Course, che annovera le classiche più famose al mondo.



La novità dell’edizione 2023 riguarda il fatto che l’Adamello Ski Raid quest’anno avrà validità come Campionato del Mondo long distance team Ismf. Una sfida estrema, che si sviluppa su 43 km e presenta un dislivello positivo di 4.000 metri e negativo di 4.380 con partenza in località Tonalina e arrivo a Ponte di Legno, mentre le categorie femminili partiranno da Passo Paradiso, affrontando 39 km con 3.100 metri di dislivello in salita e 4.380 in discesa; l’arrivo sarà allestito anche questa volta a Ponte di Legno.

Gli organizzatori consentono poi di poter salire in quota ai tanti appassionati che giungono da tutto il mondo.