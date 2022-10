Frontale in galleria sulla SS36 a Dervio, due morti e un ferito

Lo scontro è stato provocato da una vettura in contromano. Le vittime sono due donne che viaggiavano nella stessa auto. Ferito in codice giallo un uomo al volante del secondo veicolo.

Scontro frontale tra due auto sulla SS36, nella galleria Dervio (Como), tra Bellano e Dervio in direzione Nord, causato da uno dei due veicoli che procedeva in contromano. Tre le persone coinvolte, due sono morte. Su una delle due auto viaggiavano due donne, decedute sul colpo. Sull’altro veicolo c’era un uomo di 47 anni, che ha subito un trauma toracico e un altro trauma a una gamba. Sul posto sono intervenute due automediche, due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Lo rende noto Areu in una nota. Al momento non sono noti altri dettagli. Anas informa che è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della carreggiata.