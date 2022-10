Area B, il settore dell’edilizia chiede una proroga

Your browser does not support the video tag.

“Spero che il sindaco Giuseppe Sala possa fare delle riflessioni in merito. Sull’Area B abbiamo richiesto anche noi come associazione che ci fosse una proroga, perché capiamo le ragioni ambientali che sono sicuramente importanti però in questo momento le nostre imprese rischiano di morire quindi dare una proroga per un po’ di tempo penso avrebbe dato respiro alle imprese e non danneggiato così tanto l’ambiente, è una questione di priorità”. Lo ha detto la presidente di Assimpredil-Ance Milano-Monza-Brianza Regina De Albertis a margine dell’evento dell’avvio dei lavori per il Parco pubblico SeiMilano in merito alla mozione presentata dalla Lega e approvata ieri pomeriggio in Consiglio Regionale che chiedeva la sospensione dei nuovi divieti di Area B.

Anche i poliziotti proseguono nella loro mobilitazione contro Area B e domani saranno di nuovo in piazza, davanti a Palazzo Marino. Le decisioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala sul traffico “penalizzano anche i poliziotti e mettono a rischio i servizi di sicurezza”. Lo dice in una nota il segretario provinciale milanese del Silp-Cgil Pietro Randazzo annunciando che gli appartenenti al sindacato manifesteranno domani alle 10.30 davanti a palazzo Marino con un bavaglio sulla bocca. Con il provvedimento si penalizzano “centinaia di migliaia di lavoratori, lavoratrici e giovani che sono costretti per lavoro o per studio a muoversi dall’hinterland verso il centro città” afferma Randazzo sottolineando che “il divieto di ingresso nell’area B alle vetture a benzina fino a euro 2 e a quelle diesel fino a euro 5 mette in grandissima difficoltà molte categorie di lavoratrici e lavoratori e tra questi tanti poliziotti che coi loro modesti stipendi non possono permettersi di vivere in centro a Milano e non possono neppure pensare, in un momento in cui spesso si deve decidere se pagare una bolletta o saldare la rata del mutuo, di acquistare una nuova automobile”.