Scontro auto moto nel Pavese, due feriti gravi. L’auto è fuggita

Grave incidente stradale a Mede, in provincia di Pavia, sulla SP14: nello scontro tra un’auto e una moto sono rimasti gravemente feriti un uomo e una donna a bordo della moto. All’arrivo dei mezzi di soccorso l’auto era già fuggita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, due ambulanze e i carabinieri. Le vittime, un uomo di 49 anni e una donna di 53, sono state trasportate all’ospedale di Alessandria rispettivamente in codice giallo e in codice rosso. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’auto fuggita dopo l’incidente.