Milano: Sala, prima tratta M4 aprirà tra poche settimane

La prima tratta della nuova linea della metropolitana di Milano, la M4, è pronta per l’apertura che però avverrà tra qualche settimana perché prima dovrà esserci la fase di esercizio necessaria. Intanto sono arrivati gli ultimi permessi da parte del ministero. “Abbiamo avuto finalmente l’ok dell’istituto che governa i permessi per la messa in funzionamento dell’infrastruttura – ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento ad un anno dalla rielezione -. Non è un problema, l’apriamo tra poche settimane. Da martedì sarò a Buenos Aires per il C40, al ritorno decideremo quando partire e poi, soprattutto, quando apriremo fino a San Babila che è quello che ho dato in carico ai miei uffici”. La M4, una volta completata, collegherà l’aeroporto di Linate con San Cristoforo passando per San Babila e il centro del capoluogo lombardo. La prima tratta comprende sei stazioni della metropolitana Blu lungo il percorso che va dalla stazione Dateo sino al capolinea dell’aeroporto di Linate.