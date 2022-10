Schianto in moto a Casirate d’Adda, muore a 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto nel pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le conseguenze delle ferite riportate in uno schianto in moto che lo ha visto protagonista ieri sera a Casirate d’Adda, nei pressi del casello di Treviglio (Bergamo) della Brebemi. Il giovane, di Casirate d’Adda, era in sella al suo scooter Piaggio 50, quando è finito contro la recinzione di un cascinale. In suo soccorso il 118 aveva inviato l’elicottero, con il quale il sedicenne era stato trasferito al Papa Giovanni. Oggi pomeriggio, attorno alle 15, il decesso.