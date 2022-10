Sciopero per la sicurezza, ripresa la circolazione sulla rete Atm

E' finito alle 15 lo sciopero indetto dopo la raffica di aggressioni sui mezzi pubblici di Milano. Da tempo i sindacati chiedono interventi per avere più vigilanza e sicurezza ma - dicono - non è stato fatto nulla.

E’ ripresa alle 15 la circolazione dei mezzi di Atm a Milano al termine dello sciopero, iniziato alle 8.45, per chiedere interventi per la sicurezza dopo la raffica di aggressioni al personale dell’azienda dei trasporti cittadina. I sindacati hanno proclamato l’agitazione in seguito alle 6 aggressioni avvenute nel fine settimana. Da mesi i sindacati sollecitano interventi per aumentare vigilanza e sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni della metropolitana ma da parte del Comune e di Atm – sostengono le organizzazioni dei lavoratori – non è stato fatto nulla. Il sindaco Beppe Sala ha affermato che le pene per i violenti sono troppo leggere.