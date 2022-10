Fiamme in un appartamento di via Macedonio Melloni, presso uno stabile di 4 piani. Sul posto i vigili del fuoco. 11 persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale, di cui 8 adulti in codice verde, 3 bambini in codice giallo.

Un incendio è scoppiato questa sera in un appartamento di via Macedonio Melloni a Milano, presso uno stabile di 4 piani. E’ successo intorno alle 19. Sul posto sono intervenute 5 squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Secondo quanto comunicato dagli stessi vigili del fuoco, 11 persone sono rimaste intossicate e portate in ospedale. Tra queste, anche 3 bambini in codice giallo. Gli altri in codice verde.