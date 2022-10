Milano: centrodestra protesta in Consiglio contro Area B

Protesta dei partiti di centrodestra al Comune di Milano in apertura della seduta del Consiglio comunale contro l’entrata in vigore dei nuovi divieti di Area B, la ztl che corrisponde a quasi tutta la città, che scattano da oggi. I consiglieri di centrodestra, durante gli interventi liberi, si sono alzati dai loro scranni e hanno occupato il centro dell’aula mostrando cartelli con la scritta ‘Area B. Stop divieti ideologici’. I partiti chiedono un incontro con il sindaco, Giuseppe Sala, per confrontarsi sui divieti alla circolazione dopo che, la scorsa settimana, hanno chiesto un rinvio di almeno un anno dei nuovi provvedimenti.