Fontana e Moratti allo stesso evento ma si evitano

Attesi a una presentazione sulla salute delle donne in Regione, i due, dopo il teso confronto di venerdì nell'ufficio del governatore, si presentano in momenti diversi.

Evitato l’incontro tra il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la sua vice, Letizia Moratti dopo le tensioni sulla candidatura alle regionali confermate anche dal confronto nell’ufficio del governatore di venerdì scorso: entrambi attesi questa mattina a Palazzo Lombardia, alla presentazione del progetto ‘Ottobre in Salute…Donna 2022’, si sono presentati a poco meno di dieci minuti di distanza l’uno dall’altra. A sorpresa, dopo aver disdetto la sua presenza alla conferenza stampa, Moratti ha visitato il camper dedicato all’iniziativa quando Fontana, arrivato dall’assemblea degli industriali di Varese, era da poco andato via.

“Io penso alla Lombardia e mi concentro sulla Lombardia”. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, in un punto stampa in Regione, rispondendo a chi gli chiedeva se accetterebbe di guidare il ministero per l’Autonomia. Riguardo alle elezioni regionali, “io mi sono candidato. Aspettiamo, ma sono assolutamente convinto di sì”. Quanto alla questione con la vicepresidente, Letizia Moratti, “ho già detto tutto, abbiamo detto quello che dovevamo. Credo non ci sia niente da aggiungere”. Il presidente ha detto che “non sapeva” che oggi anche Moratti fosse attesa in Regione: “Io seguo il mio percorso e le cose che devo fare”.