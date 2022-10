I Negramaro tornano unplugged nei teatri

Tornano nei teatri i Negramaro, dopo una quindicina d’anni passati a riempire palazzetti, stadi e a partecipare a festival. Con ‘Unplugged European tour 2002’, cominciato con la data zero di Saint Vincent dei giorni scorsi, ma che parte il 30 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano, la band toccherà, nell’ambito di un viaggio che prevede 41 live, anche dieci principali capitali europee. “Una scelta precisa – hanno spiegato – voluta e condivisa con Live Nation per restare vicino al pubblico offrendo uno show nuovo, in una veste inedita: unplugged” . “In questi tre anni terribili a causa di una parola che non voglio nemmeno pronunciare – ha spiegato il vocalist Giuliano Sangiorgi – non siamo stati fermi (hanno anche pubblicato l’album ‘Contatto’ nel 2020) ma ora abbiamo deciso di rinascere, di tornare alla vita, nel modo che sappiamo fare: suonare a contatto col pubblico e, nei teatri, provare con chi ci segue sensazioni ancora più intime”.