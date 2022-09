I Carabinieri della Stazione Milano Vigentino, dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di un 15enne e di un 14enne di origini egiziane per il reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due studentesse di 15 anni.

Le indagini, condotte mediante l’acquisizione delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle vittime mediante audizione protetta, poi suffragate da attività di analisi dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza e del successivo riconoscimento fotografico da parte delle ragazze – spiegano i carabinieri -, hanno consentito di accertare che i due minorenni, lo scorso 29 marzo, in concorso con ad altri due indagati ed un altro giovane non ancora identificato, hanno prima importunato e palpeggiato le due studentesse a bordo del tram della linea 24 diretto a Vigentino e poi, una volta scese al capolinea, le hanno accerchiate, baciandone una sulle labbra contro la sua volontà, chiedendo loro insistentemente di fare delle foto insieme e continuando a molestarle e a toccarle nelle parti intime mentre erano in attesa del pullman per rientrare a casa.