I giardini di piazzale Durante assediati dal degrado ma per il Municipio 3 va tutto bene

C’è un’area cani a Milano talmente messa male che non ci entrano più nemmeno i cani. E come dargli torto? Bivacchi di giorno e di notte. Ubriachi. Spaccio. Gente che ci fa i bisogni (al posto dei cani). I problemi riguardano più in generale i giardini dove si trova lo spiazzo per i quattro zampe, tra l’altro delimitata da una rete molto bassa e malmessa, che i cani saltano facilmente. Siamo in piazza Durante e i residenti della zona protestano. Anche se pare non serva a nulla. La dimostrazione?

Anche la mozione presentata in Municipio 3 dal consigliere di Forza Italia Marco Cagnolati che chiedeva più vigilanza, videosorveglianza e uno studio di fattibilità per l’installazione di una cancellata per chiudere, di notte, tutta l’area dei giardini. Ma la mozione è stata bocciata in toto. Per la maggioranza di centrosinistra del Municipio 3 va tutto bene, commenta Marco Cagnolati, che promette di andare avanti nella sua battaglia per restituire maggiore decoro alla zona. Sentiamolo ai nostri microfoni.