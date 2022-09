San Siro, al via il dibattito con polemiche

Primo appuntamento del dibattito pubblico sul nuovo stadio di Inter e Milan a Palazzo Marino "Un dibattito farsa" ha commentato il capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi. "Non un vero confronto ma una noiosissima lezione universitaria". I comitati in difesa del Meazza chiedono trasparenza.

Dibattito con polemiche al primo appuntamento pubblico sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan che si è tenuto ieri a Palazzo Marino. “Il dibattito pubblico è una farsa, due ore e dieci relazioni. Poi domande tecniche anonime con lunghe risposte – ha detto Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi in consiglio comunale – . Una normale e noiosissima lezione universitaria non un dibattito non un vero confronto”.

In Sala Alessi erano presenti anche i rappresentati dei comitati in difesa del Meazza e i promotori dei referendum per salvarlo. Il dibattito pubblico deve essere “luogo di trasparenza perché i cittadini possano capire i vantaggi di una operazione di questo tipo. Serve verità su chi ci guadagnerà da questa operazione e quali sono le reali volumetrie dell’operazione” ha detto Andrea Bonessa parlando con i giornalisti.

Al primo degli undici appuntamenti, che si terranno nell’arco di due mesi, hanno partecipato circa mille persone: 700 collegate da remoto e 130 presenti nella Sala Alessi del Comune.