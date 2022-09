“Puliamo il mondo” compie 30 anni, appuntamento sabato e domenica

Quest’anno la campagna di Legambiente, che ha come tema centrale la pace e la giustizia climatica, andrà in scena il fine settimana dell’1 e 2 ottobre, con eventi in tutta la regione.

Nell’edizione 2022, Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato italiana di rimozione di rifiuti abbandonati, compie 30 anni. In tre decadi la mobilitazione ha coinvolto sul territorio migliaia di cittadini, che a fianco di amministrazioni comunali, enti, associazioni e aziende sponsor hanno contribuito a ripulire parchi, strade, stazioni, spiagge e aree verdi in tutta la Lombardia. Quest’anno la campagna, che ha come tema centrale la pace e la giustizia climatica, andrà in scena il fine settimana dell’1 e 2 ottobre, con eventi in tutta la regione. Importante anche l’appuntamento del 30 settembre con le scuole: decine di iniziative di cura di giardini, cortili e aree limitrofe agli istituti svolte con insegnanti e studenti, nell’ambito dell’attività di educazione ambientale portata avanti dai circoli di Legambiente durante tutto l’anno scolastico.

“L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città: dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente” spiega Christian Aletti, responsabile campagne di Legambiente Lombardia

A Milano città l’appuntamento è per domenica 2 dalle 10 alle 12 a Piazzale Selinunte per la rimozione dei rifiuti accompagnata dalla performance di un gruppo di writer che, su gentile concessione dei negozianti di zona, dipingeranno le serrande delle attività commerciali, per riqualificare l’area attraverso il colore e l’arte. Il circolo Zanna Bianca organizza un’attività di pulizia domenica pomeriggio dalle 15 presso il Parco Chiesa Rossa in Via S. Domenico Savio. Sempre a Milano, presso gli Orti di via Padova, in via Carlo Esterle, l’evento sarà sabato alle 9.30, occasione anche per conoscere le attività degli ortisti volontari. Il circolo Reteambiente di Milano, invece, invita alla pulizia del quartiere Greco sabato 8 ottobre dalle 9.30 con ritrovo in via Rho. Nel milanese, il Circolo Legambiente Cusano Milanino promuove per sabato la pulizia del parco comunale Chico Mendez.

L’elenco dettagliato di tutti gli appuntamenti di PIM e gli orari di ritrovo aggiornati è disponibile su www.puliamoilmondo.it