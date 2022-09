A Bergamo e provincia la Lega non riesce a eleggere nessun deputato nel poporzionale

Nella provincia dove si trova il 'sacro' pratone di Pontida il partito di Salvini ha fatto flop anche per colpa della nuova ripartizione dei collegi.

A Bergamo, provincia dove si trova Pontida e tradizionalmente una delle roccaforti della Lega, il Carroccio non ha eletto nemmeno un deputato al proporzionale. Elemento che, insieme alla mancata elezione di Umberto Bossi a Varese, ha creato malumori alla base leghista. Il motivo è la legge elettorale che premia le province più popolose. Quella di Bergamo fa parte della stessa circoscrizione di Brescia e mentre nel collegio bergamasco sono eletti col proporzionale due deputati (in questo caso il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo e Andrea Tremaglia, esponente di Fdi e nipote dell’ex ministro Mirko Tremaglia), in quello di Brescia ne sono stati eletti sette (due di Fratelli d’Italia, uno della Lega, uno di Forza Italia, uno del Pd, uno del Terzo polo e uno dei 5 stelle). Della Lega è però Rebecca Frassini, eletta all’uninominale. Mentre al Senato la compagine bergamasca è rappresentata da Roberto Calderoli.