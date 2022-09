Aggressione e insulti razzisti a giornalista napoletano, denuncia e Daspo a tifoso milanista

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un DASPO sportivo della di 5 anni nei confronti di un 45enne ternano che domenica 18 settembre, al termine della partita tra Milan e Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio Meazza, si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale, nei confronti di un giornalista dell’emittente “Calcio Napoli 24 TV”, Marco Lombardi, impegnato ad effettuare alcune interviste ai tifosi in uscita dallo stadio. Il destinatario del provvedimento era stato avvicinato dal giornalista nel piazzale Moratti all’altezza del cancello n. 3 per delle domande sull’incontro: dopo aver reagito in modo ingiustificato con maleducazione e veemenza, il quarantacinquenne ha insultato l’inviato facendogli interrompere il collegamento live. A quel punto, si è avvicinato con fare minaccioso rivolgendo pesanti offese e manifestando il chiaro intento di aggredire il giornalista, tanto da dover essere trattenuto da due persone. Il video di quanto accaduto.

https://youtu.be/0HxC1iFzNN4

L’aggressore è stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa. Il divieto di 5 anni impedisce l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, ed è esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana.