Rapinano orologi di lusso ai turisti, arrestati

Arrestati due marocchini, un 22enne e un minorenne, accusati di due rapine di orologi di lusso nel quadrilatero della moda. Una delle vittime, una turista messicana, è stata aggredita e strattonata in via Montenapoleone.

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani marocchini, irregolari, accusati di aver commesso due rapine di orologi di lusso nel quadrilatero della moda di Milano.

I poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile, durante uno specifico servizio di contrasto ai reati predatori, hanno fermato i due giovani riconosciuti come potenziali autori di due violente rapine consumate tra fine agosto e settembre.

I due, un 22enne e un minorenne, sono stati rintracciati dopo che hanno cercato sul loro cellulare le immagini di modelli uguali a quello che hanno rubato ad una turista messicana per sapere più o meno il valore. Uno dei due rapinatori, in particolare, è ritenuto responsabile di quella nei confronti della donna in visita a Milano che attorno a mezzanotte, meno di un mese fa mentre si trovava in via Montenapoleone, è stata aggredita, strattonata e derubata del suo Audemars Piguet da 20 mila euro.